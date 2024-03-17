Yayınlanma: 17.03.2024 - 12:02

Güncelleme: 17.03.2024 - 12:08

Ardahan’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda ekipler, kent merkezinde belirlenen 3 farklı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 184 bin boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.