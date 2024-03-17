Kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Ardahan’da yapılan kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 184 bin boş makaron ele geçirildi.
Ardahan’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda ekipler, kent merkezinde belirlenen 3 farklı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 184 bin boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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