Ardahan'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Ardahan'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Abdulkadir Kızılboğa idaresindeki 47 KG 752 plakalı tır, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı kara yolunun Aşıkşenlik Tüneli Kavşağı mevkisinde Gürsel Akbıyık'ın kullandığı 34 VM 6743 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki Sinan Akbulak ve Ertan Göydağ yaralandı.
Hayati tehlikesi olmayan yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Arkadaşlar bir karar verin...'
- Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ‘Ayet’ sorusu!
- AKP'li Hatipoğlu'nu zora sokacak fotoğraflar...
- Murat Kurum'a büyük şok...
- 'Mikrofonu alabilir miyiz?'
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgü
- 'DEM iktidara kaybettirme stratejisinden vazgeçti'
- Rıdvan Dilmen'den İrfan Can Kahveci iddiası
- Gram altında yeni zirve!
- Kobra Murat'tan üzen haber: Helallik istedi!