Kaçmaya çalışan 26 terör örgütü şüphelisi yakalandı!

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmak isteyen terör örgütleri FETÖ ve PKK zanlısı 26 kişi gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 03.08.2023 - 17:15
Kaçmaya çalışan 26 terör örgütü şüphelisi yakalandı!
Abone Ol google-news

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliklerince son bir haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 26 terör örgütü şüphelisi yakalandı.

Zanlılardan 25'inin FETÖ, birinin de PKK üyeliği suçundan arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.


EDirne Yunanistan fetö pkk

İlgili Haberler

'Geri döneceğiz' demişti: FETÖ üyeliğinden aranan eski emniyet müdürü tutuklandı!

'Geri döneceğiz' demişti: FETÖ üyeliğinden aranan eski emniyet müdürü tutuklandı!
MSB: Yunanistan sınırında 2'si FETÖ mensubu 3 kişi yakalandı

MSB: Yunanistan sınırında 2'si FETÖ mensubu 3 kişi yakalandı
Yunanistan sınırında yakalanan 3 FETÖ zanlısı tutuklandı

Yunanistan sınırında yakalanan 3 FETÖ zanlısı tutuklandı

En Çok Okunan Haberler