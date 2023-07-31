Yunanistan sınırında yakalanan 3 FETÖ zanlısı tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan B.B, A.K. ve S.D.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Esenyurt'taki cinayetin 'nedeni' belli oldu
- Oğlu öldürülen baba konuştu!
- Jandarma'dan 'Mahmut Tanal' açıklaması
- Esenyurt’taki 'tekel bayisi' vahşetinde yeni gelişme
- AB'den İsmailağacıları üzecek karar
- Soylu'ya 'Esenyurt' tepkisi!
- Kabinede ilk değişecek bakanlar kimler olur?
- Türkiye'deki silahlı saldırı dalgası sürüyor!
- Sicilleri kabarık ama hepsi silahlı
- O şehir hastanesi açılmadan tartışma yarattı