Yunanistan sınırında yakalanan 3 FETÖ zanlısı tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 31.07.2023 - 09:54
Yunanistan sınırında yakalanan 3 FETÖ zanlısı tutuklandı
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Güvenlik güçleri tarafından Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan B.B, A.K. ve S.D.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.


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