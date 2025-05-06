Kaçmaya çalışırken yakalandılar... Tokat’ta 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: 2 tutuklama

Yayınlanma: 06.05.2025 - 16:10

Güncelleme: 06.05.2025 - 16:12

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün Tokat-Niksar karayolunda durdurdukları araçta 5, kaçmaya çalışan 2 Afganistan uyruklu şahıs olmak üzere toplam 7 düzensiz göçmeni yakalamıştı.

Kaçak göçmenlerin ulaşımına yardımcı olan şahıslara yönelik yapılan çalışmada ise 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi.

Şüphelilerden M.Y. ve B.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken diğer 2 kişi serbest bırakıldı.