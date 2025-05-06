Kaçmaya çalışırken yakalandılar... Tokat’ta 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: 2 tutuklama
Tokat’ta düzensiz göçmen operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün Tokat-Niksar karayolunda durdurdukları araçta 5, kaçmaya çalışan 2 Afganistan uyruklu şahıs olmak üzere toplam 7 düzensiz göçmeni yakalamıştı.
Kaçak göçmenlerin ulaşımına yardımcı olan şahıslara yönelik yapılan çalışmada ise 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi.
Şüphelilerden M.Y. ve B.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken diğer 2 kişi serbest bırakıldı.
Etiketler: #tokat #göçmenler #göçmen kaçakçılığı
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