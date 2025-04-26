Tokat'ta şüpheli ölüm: 4. kattan 'düşen' 90 yaşındaki Alzheimer hastası kadın kurtarılamadı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 4 katlı apartmanın terasından düştüğü iddia edilen Alzheimer hastası kadın hayatını kaybetti.

Tokat'ta şüpheli ölüm: 4. kattan 'düşen' 90 yaşındaki Alzheimer hastası kadın kurtarılamadı
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AA
Yayınlanma: 26.04.2025 - 17:51

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki apartman dairesinde, alzheimer hastası olduğu öğrenilen Güllü Temiz (90) terasta bulunduğu sırada iddiaya göre dengesini kaybederek, bina girişindeki sundurmanın üzerine 'düştü.'

KURTARILAMADI

Yaşlı kadının düştüğünü görenlerin ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kadını düştüğü yerden indirip ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Temiz, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.


Etiketler: #tokat

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