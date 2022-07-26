Kaçmaya çalıştıkları motosikletten 'uyuşturucu' çıktı

26 Temmuz 2022 Salı, 13:18

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, şüpheliler E.D., H.A. ve S.K.'nin adreslerine baskın yaptı.

2 KİLO EROİNLE YAKALANDILAR

Polisleri fark eden şüphelilerden H.A, binadan motosikletle kaçmak isterken yakalandı. Evde bulunan E.D. ve S.K. ile gözaltına alınan H.A.'nın kaçmaya çalıştığı motosikletten 2 kilo eroin çıktı.

Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

3 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.