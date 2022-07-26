Kaçmaya çalıştıkları motosikletten 'uyuşturucu' çıktı
Mersin'de şüphe üzerine baskın yapılan evden motosikletle kaçmak isteyen H.A., polis tarafından yakalandı. Evde bulunan E.D. ve S.K. ile gözaltına alınan H.A.'nın kaçmaya çalıştığı motosiklette 2 kilo eroin bulundu. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, şüpheliler E.D., H.A. ve S.K.'nin adreslerine baskın yaptı.
2 KİLO EROİNLE YAKALANDILAR
Polisleri fark eden şüphelilerden H.A, binadan motosikletle kaçmak isterken yakalandı. Evde bulunan E.D. ve S.K. ile gözaltına alınan H.A.'nın kaçmaya çalıştığı motosikletten 2 kilo eroin çıktı.
Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
3 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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