Kaçtı, ama kurtulamadı... İstanbul'da sokak ortasında bıçaklı saldırı!

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi 2853. Sokak'ta saat 23.00 sıralarında bıçaklı bir saldırı meydana geldi.

İddiaya göre; sokakta yürüyen V.K. (21), henüz bilinmeyen nedenle kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından önce kovalandı sonra da bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası V.K. ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Bu sırada olayı gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri saldırıda ağır yaralanan V.K.'ye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.

V.K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırının yapıldığı sokakta ayrıntılı inceleme yaptı. Çevredeki yurttaşlardan olay hakkında bilgi alan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.