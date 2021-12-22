‘Kademeli doğalgaz tarifesi’ ocak ayında Meclis’te

22 Aralık 2021 Çarşamba, 23:24

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis Genel Kurulu’nda, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, doğalgazın il veya bölgelerdeki tüketime göre faturalanması talebini yanıtladı.

Elitaş, bugün bir kanun teklifi hazırlandığını belirterek 4 Ocak’tan itibaren, Meclis çalışmalarına başladığı zaman gündeme getirileceğini dile getirdi.

AKP’li yönetici, “Gerekçeler haklı, biz de bunu biliyoruz. Çünkü bir villada oturanla gecekonduda oturanın aynı fiyatla doğalgaz tüketimini uygun bulmuyoruz” dedi.

Elitaş, BOTAŞ’ın özelleştirilmesinin de kesinlikle gündemlerinde olmadığını vurguladı.