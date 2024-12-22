Kadıköy Belediye Başkanı Kösedağı’ndan ‘Kadıköy Müzesi’ sözü

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı “Bir Kadıköy müzesi projemiz var. En büyük katı Atatürk müzesi olacak. İnal Aydınoğlu kültür sanat merkezi de önemli bir projemiz” ifadelerini kullandı.

Kadıköy Belediye Başkanı Kösedağı’ndan ‘Kadıköy Müzesi’ sözü
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2024 - 21:04

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, ilk 8 aylık faaliyetlerini kamuoyu ile paylaştı.

Kozzy Kongre Merkezi’nde CHP İlçe örgütünün organizasyonunda Kadıköylülere seslenen Kösedağı, AKP iktidarının tüm engellemelerine karşın önemli projekete imza attıklarını söyledi. 

Kösedağı, “Belediyelerin iller bankasından aldıkları ödeneği tırpanlayan, son silkeleme söylemi ile iş yapmamızı engelleyen bir durumla karşı karşı karşıyayız. Bir de kayyum peşinde koşuyorlar. Buna rağmen çok başarılı bir yönetim gösteriyoruz. İstanbul’un yaşam merkezi Kadıköy önümüzdeki 4,5 yıl boyunca da kültür ve sanat merkezine dönüşecek. Bir Kadıköy müzesi projemiz var. En büyük katı Atatürk müzesi olacak. İnal Aydınoğlu kültür sanat merkezi de önemli bir projemiz. Kadıköy halkı için çalışıyoruz” dedi. 

CHP Kadıköy ilçe başkanı Ali Narin de hizmetlerinden dolayı Kösedağı’na teşekkür etti.


Etiketler: #kadıköy #Mesut Kösedağı #müze

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