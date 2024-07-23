Kadıköy Belediye Başkanı Kösedağı'ndan 'özelleştirme' tepkisi: Kalamış Parkı'mızı kimseye vermeyiz

Yayınlanma: 23.07.2024 - 16:40

Güncelleme: 23.07.2024 - 16:40

Kalamış Parkı’nda açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın, 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi için yeniden ihaleye çıkılmasına tepki gösterdi.

İhale şartnamesinde hangi konuların yer aldığına dair kendilerine bilgi verilmediğini belirten Kösedağı, şunları söyledi:

“Kalamış Marina’nın ihale süreci 2010 yılından beri devam ediyor. Bu üçüncü ihale, ilk iki ihale sonuçlanmasına rağmen iptal edildi. Şu anda bu ihalenin akıbetini bilmiyoruz. Biz dosyaya erişmek istedik. Ancak ihale şartnamesine gizlilik kararı koyulmuş. Bu neyin gizliliği, anlamış değiliz. Kadıköy ve İstanbul halkı olarak burayı çok seviyoruz. Bakın, hemen arkamızda insanlar spor yapıyorlar, suyla buluşuyorlar. Bu ihalenin akıbetiyle buranın ne olacağı ile ilgili hiçbir fikrimiz yok. Kamusal faydası var mı? Kadıköylüler denizle buluşabilecek mi? Otel mi yapacaklar, dinlenme tesisi mi yapacaklar, bilmiyoruz. Şu anda Kalamış'ta, Haydarpaşa'da ve Fikirtepe'de süreç nasıl işliyor, Kadıköy Belediye Başkanı olarak benim bir bilgim yok, STK'ların bilgisi yok, derneklerin bilgisi yok, dayanışmaların bilgisi yok, Kadıköy halkının bilgisi yok"

"PARKIMIZI KİMSEYE VERMEYİZ"

Kalamış’ın aynı zamanda kamusal alan olduğunun altını çizen Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, şöyle devam etti:

“Kalamış İstanbul’un son yeşil alanlarından bir tanesi. Kadıköylülerin ve İstanbulluların uğrak noktaların başında geliyor. Burası Kadıköy halkınındır. Kamusal ve aktif kullanılan bir alandır. Bu sene Euro 2004 maçlarını burada yayınladık. Yaklaşık 300 bin insan geldi. Yine burada bir festival yapacağız. O da yakın zamanda başlayacak. Kadıköy Belediye Başkanı olarak bunu çok net ve yüksek sesle söylüyorum; Kalamış Marina oradan buraya kadar uzayamaz. Kalamış Parkı’na herhangi bir müdahaleyi asla kabul etmeyeceğim. Biz Kalamış Parkı’mızı kimseye vermeyiz. 505 milyon dolar da verseler, 2 milyar dolar da verseler o bizim sorunumuz değil. Kadıköy halkının sorunu değil. Kadıköy halkı olarak da bütün yasal yollarımızı sonuna kadar kullanırız. Vatandaşlarımızla, meslek odalarımızla ve STK’larımızla parkın, yeşil alan olarak kalmasını, denizle bütünleşmesini devam ettireceğiz. Kadıköy Belediye Başkanı olduğum sürece Kalamış’ta herhangi bir şekilde bu marina büyüyemeyecek ve Kalamış Parkı’na müdahale edilemeyecek.”

Kalamış Yat Limanı ile ilgili yasal sürecin devam ettiğini de anımsatan Kösedağı, “Burayla ilgili Mimarlar Odası’nın ve 32 vatandaşımızın açtığı dava sürüyor. Süreci takip ediyoruz, gerekirse müdahil olacağız" dedi.

İHALE SÜRECİ?

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş'ye ait İstanbul’un en büyük yat limanı Fenerbahçe-Kalamış Marina’nın 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi için 16 Temmuz’da yeniden ihale yapılmıştı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın web sitesinde paylaştığı bilgilere göre ihalede en yüksek 3 teklif; 505 milyon dolar ile Vahit Karaarslan, 504 milyon dolar ile Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri Anonim Şirketi, 469 milyon dolar ile Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği Anonim Şirketi tarafından verildi. 27 tur süren açık artırmada en yüksek teklif 505 milyon dolarla Vahit Karaarslan'dan geldi.

2021’de Koç Holding’e bağlı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın yatırım süreci dahil 40 yıl süre ile işletme hakkının devri için açılan ihaleye katılmış, ihaleyi 2 milyar 531 milyon liralık teklifle kazanmıştı. Ancak ihale, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 19 Ocak 2022 tarihinde iptal edilmişti. 2022'de çıkılan ihale ise yeterli teklif alınamadığından iptal edilmişti.