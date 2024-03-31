Üsküdar 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Üsküdar'da seçimi kim kazandı? Üsküdar Belediye başkanı kim oldu?

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:22

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:22

Üsküdar yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AKP

Hilmi Türkmen

CHP

Sinem Dedetaş

İYİ Parti

Muammer Ertaç Ergüven

Yeniden Refah

Turgut Sadıkoğlu

Zafer Partisi

Nursel Çelikok

Saadet

Yılmaz Bayat

Memleket

Lale Özel

HÜDA PAR

Feyzullah Çiftçi

DEVA Partisi

Hande Mutlu

Gelecek Partisi

Şinasi Kuytak

ÜSKÜDAR'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.