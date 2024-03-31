Üsküdar 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Üsküdar'da seçimi kim kazandı? Üsküdar Belediye başkanı kim oldu?
Üsküdar seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Üsküdar'da hangi aday ne kadar oy aldı? Üsküdar Belediye başkanı kim oldu?
Üsküdar yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.
ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
AKP
Hilmi Türkmen
CHP
Sinem Dedetaş
İYİ Parti
Muammer Ertaç Ergüven
Yeniden Refah
Turgut Sadıkoğlu
Zafer Partisi
Nursel Çelikok
Saadet
Yılmaz Bayat
Memleket
Lale Özel
HÜDA PAR
Feyzullah Çiftçi
DEVA Partisi
Hande Mutlu
Gelecek Partisi
Şinasi Kuytak
ÜSKÜDAR'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.
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