Özgür Özel çağrı yapmıştı: Yurttaşlar CHP Genel Merkezi'ne akın etti

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı’nın “mutlak butlan” ile sakatlandığı gerekçesiyle iptaline karar vermesinin ardından CHP yönetimi dün ve bugün olağanüstü toplandı.

Kararın ardından parti içinde ve muhalefet cephesinde peş peşe açıklamalar gelirken, CHP'deki hareketlilik de sürüyor.

ÖZEL ÇAĞRI YAPMIŞTI

CHP lideri Özgür Özel yurttaşları bu akşam saat 20.30'da CHP Genel Merkezi'ne çağırdı.

CHP lideri, X'ten yaptığı paylaşımda "Bu darbe CHP’nin meselesi değildir. Mesele milletin meselesidir! Bu akşam, ülkesini seven herkesi direnmeye, tarihi yeniden yazmaya davet ediyorum!" dedi.

YURTTAŞLAR GENEL MERKEZ'E AKIN ETTI

Özel'in çağrısının ardından başta gençler olmak üzere, binlerce CHP'li yurttaş akşam saatlerinde CHP Genel Merkezi'nde toplandı.

CHP'li gençler, genel merkez binasının içinde, "Özgürüz, Özeliz, hep birlikteyiz", "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları attı.

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker ve CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır alanda bekleyen yurttaşlara Türk bayrağı dağıttı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, partililerle CHP Genel Merkezi'ne giriş yapıyor — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) May 22, 2026

ERKAN BAŞ DA CHP GENEL MERKEZİ'NDE

Çok sayıda siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinin destek verdiği buluşmaya TİP Genel Başkanı Erkan Baş da destek verdi.

Baş, partililerle genel merkeze giriş yaptı.