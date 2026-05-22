Özgür Özel çağrı yapmıştı: Yurttaşlar CHP Genel Merkezi'ne akın etti

22.05.2026 20:30:00
Güncellenme:
Taylan Gülkanat
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla binlerce yurttaş CHP Genel Merkezi'nde toplandı. CHP'li gençler genel merkez binasının içinde, "Özgürüz, Özeliz, hep birlikteyiz" sloganları attı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı’nın “mutlak butlan” ile sakatlandığı gerekçesiyle iptaline karar vermesinin ardından CHP yönetimi dün ve bugün olağanüstü toplandı.

Kararın ardından parti içinde ve muhalefet cephesinde peş peşe açıklamalar gelirken, CHP'deki hareketlilik de sürüyor.

ÖZEL ÇAĞRI YAPMIŞTI

CHP lideri Özgür Özel yurttaşları bu akşam saat 20.30'da CHP Genel Merkezi'ne çağırdı.

CHP lideri, X'ten yaptığı paylaşımda "Bu darbe CHP’nin meselesi değildir. Mesele milletin meselesidir! Bu akşam, ülkesini seven herkesi direnmeye, tarihi yeniden yazmaya davet ediyorum!" dedi.

YURTTAŞLAR GENEL MERKEZ'E AKIN ETTI

Özel'in çağrısının ardından başta gençler olmak üzere, binlerce CHP'li yurttaş akşam saatlerinde CHP Genel Merkezi'nde toplandı.

CHP'li gençler, genel merkez binasının içinde, "Özgürüz, Özeliz, hep birlikteyiz", "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları attı.

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker ve CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır alanda bekleyen yurttaşlara Türk bayrağı dağıttı. 

ERKAN BAŞ DA CHP GENEL MERKEZİ'NDE

Çok sayıda siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinin destek verdiği buluşmaya TİP Genel Başkanı Erkan Baş da destek verdi.

Baş, partililerle genel merkeze giriş yaptı.

39 ilçede tek ses: 'CHP halkındır, halkın kalacak' CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı, kentin çeşitli noktalarında eş zamanlı protesto gerçekleştirme kararı aldı. Yapılan ortak basın açıklamasında, "İstanbul’un üç kez seçilmiş iradesi olan İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik’in sonuna kadar yanındayız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile omuz omuza yürümeye devam edeceğiz" denildi.
YSK'nin ret kararına CHP'den peş peşe tepki: 'Bugünkü kararla kendini yok saydı' YSK, CHP’nin mutlak butlan kararına itirazını reddetti. Kararın ardından CHP'li isimlerden tepki yağdı. CHP'li Burhanettin Bulut "Bugünkü kararla YSK kendini yok saymış oluyor" derken, CHP'li Gül Çiftçi ise "YSK, başvurumuzu reddederek irade gaspına ortak oldu" dedi.
Son Dakika... 'Mutlak butlan' itirazı: YSK, CHP'nin başvurusunu reddetti CHP, Yargıtay'ın ardından YSK'ye de "mutlak butlan" kararına ilişkin itiraz başvurusunda bulundu. Kararı değerlendiren YSK, CHP'nin başvurusunu reddetti.