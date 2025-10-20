Kadıköy’de 29 Ekim kutlamaları, meşale yakma töreni ile başladı

Kadıköy Belediyesi, Cumhuriyet'in 102’nci yıl dönümünü coşkuyla kutlamak için bir dizi etkinlik düzenliyor. Kutlamalar, bugün Kadıköy İskele Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde 29 Ekim meşalesi yakma töreni ile başladı.

Törene Başkan Kösedağı, Kadıköy Belediyesi başkan yardımcıları, birim müdürleri, Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri, ilçede eğitim gören lise öğrencileri katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"KADIKÖY, CUMHURİYETİN AYDINLIK KALESİDİR"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşma yapan Kösedağı, şunları söyledi:

“Değerli Kadıköylüler, sevgili Cumhuriyet sevdalıları, bu sabah Cumhuriyetimizin ışığını yeniden göğe yükseltmek, 102 yıllık bu büyük yolculuğun coşkusunu paylaşmak için bir aradayız. Birazdan yakacağımız bu meşale, yalnızca bir ateş değil, 102 yıl önce karanlığı yarıp doğan bir aydınlanma ateşinin bugüne uzanan parıltısıdır. O meşale, 1923’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilan ettiği Cumhuriyet ışığının Kadıköy semalarında yeniden yanmasıdır. Cumhuriyet demek; halkın kendi kaderine sahip çıkması demektir. Cumhuriyet, ‘Biz varız’ diyen kadınların, çocukların, gençlerin, öğretmenlerin, işçilerin, sanatçıların sesidir. Ve biz Kadıköy’de, o yurttaş bilincinin, o özgür düşüncenin kenti olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yüzden her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadıköy, Cumhuriyetin aydınlık kalesidir.”

"GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ, SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Cumhuriyet’in kolay kurulmadığını dile getiren Kösedağı sözlerini, şöyle sürdürdü:

“Cumhuriyet Sakarya’da, Dumlupınar’da, cephelerde kanıyla, kalemiyle, emeğiyle savaşan bir ulusun eseridir. O yüzden bizlere düşen görev, bu emaneti sadece korumak değil, onu geleceğe taşımaktır. Bugün Cumhuriyetin değerleri; laiklik, eşitlik, adalet ve özgürlük, bir kez daha bizden sahip çıkmamızı bekliyor. Ve biz Kadıköylüler, o emanete sahip çıkmaya, o meşaleyi hiç söndürmemeye kararlıyız. Biliyoruz ki; her yakılan meşale, bir çocuğun geleceğini aydınlatır. Her söylenen marş, bir umudu büyütür. Her Cumhuriyet sevdalısı, bu ülkenin geleceğine güven demektir. Gelin, hep birlikte haykıralım: Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk! Yaşasın Kadıköy! Ve yaşasın halkın aydınlık geleceği!”

Kösedağı, konuşmasının ardından 29 Ekim meşalesini, ilçeli lise öğrencileri ile birlikte yaktı. Kadıköy Belediyesi Cumhuriyet Bandosu da çaldığı marşlar ile törene renk kattı.

KADIKÖY'ÜN MAHALLELERİNDE BAYRAM COŞKUSU

Kadıköy Belediyesi, 20-29 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştireceği etkinliklerle bayram coşkusunu tüm mahallelere taşıyacak. Bu yıl da her yıl olduğu gibi Cumhuriyet Bandosu, ilçenin pek çok noktasında konserler verecek. Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi Pop Orkestrası Konseri, Bizim Çocuklar & Nota Avcıları ile Cumhuriyetin Sesi Oratoryosu, Birinci İstanbul Mandolin Festivali Cumhuriyet Konseri ile Kadıköy Belediyesi Müzik Gönüllüleri korolarının konserleri de Kadıköylülere keyifli dakikalar yaşatacak.

29 Ekim Çarşamba günü ise kutlamalar saat 13.00’te Cumhuriyet Bandosu’nun konserleriyle başlayacak ve Bağdat Caddesi’nde gün boyu konser ve dans gösterileriyle devam edecek.

BAĞDAT CADDESİ'NDE CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının doruk noktasını ise her yıl olduğu gibi bu yıl da “Cumhuriyet Yürüyüşü” oluşturacak. Suadiye ışıklardan saat 19.00’da başlayacak yürüyüş, Göztepe ışıklarda sona erecek.

Türk bayrakları ve ışıklı led ekranlarla özel olarak hazırlanan Cumhuriyet TIR’ı ve kortejin geçişi, caddenin çeşitli noktalarına kurulan dev ekranlardan canlı olarak izlenebilecek. Yürüyüşe katılan Cumhuriyet sevdalıları, ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle görsel bir şölen sunacak.