Kadıköy sokaklarında Zafer Bayramı coşkusu: Klasik otomobillerle Zafer Konvoyu düzenlendi

Kadıköy Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutluyor. Bayram kutlamaları sabahın erken saatlerinde Kadıköy İskele Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen resmi törenle başladı. Törende Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Albay Adem Vatan ve Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları hazır bulundu. Saygı duruşuyla başlayan tören, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Başkan Kösedağı, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

70 ARAÇLIK KONVOY

Kutlamalar Kadıköy Belediyesi ile İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) işbirliğiyle düzenlenen "Klasik Otomobillerle Zafer Konvoyu" ile devam etti. Kadıköy Belediyesi’nin Hasanpaşa’daki başkanlık binasından hareket eden yaklaşık 70 araçlık konvoy, Sahil Yolu ve Bağdat Caddesi güzergâhında ilerledi. Klasik otomobiller caddeden geçerken vatandaşlar da balkonlardan ve kaldırımlardan ellerinde bayraklarla konvoyu selamladı. Hem katılımcılar hem de izleyenler için nostaljiye dönüşen tur, belediyenin Hasanpaşa binası önünde sona erdi.

"30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSUNU HEP BİRLİKTE YAŞIYORUZ"

Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, kutlamalar sırasında yaptığı konuşmada, "Bugün klasik otomobillerle Bağdat Caddesi’nde zafer turuna çıkacağız. Bütün komşularımızla beraber, bu anı hep beraber yaşayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere en büyük emaneti cumhuriyeti, Kadıköy’de coşkuyla yaşamaya ve kutlamaya devam ediyoruz. Akşam da Kalamış’ta bugünün ruhuna uygun bir konserimiz olacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

KUTLAMALAR KONSERLE DEVAM EDECEK

Kutlamalar, saat 21.00’de Kadıköy Belediyesi Uluslararası Kalamış Yaz Festivali kapsamında gerçekleşecek 30 Ağustos Konseri ile devam edecek. Türk rock müziği grubu Athena, Kalamış Atatürk Parkı’nda sahneye çıkacak. Zafer coşkusunun müzikle birleşeceği konser, tüm İstanbullulara açık ve ücretsiz olacak.