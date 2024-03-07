Kadıköy'de araca çarpan otobüs şoförü, sürücüyü ezmeye çalıştı

İstanbul Kadıköy'de seyir halindeki bir İETT otobüsü şerit değiştirirken bir araca çarptı. İETT otobüsünün şoförü kaza tutanağı tutmaya çalışan sürücüyü ezmeye çalıştı. O anlar sürücünün telefon kamerasına anbean yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 09:46
Kadıköy'de araca çarpan otobüs şoförü, sürücüyü ezmeye çalıştı
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Olay, İstanbul Kadıköy ilçesi, Kozyatağı Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde akşam saatlerinde yaşandı.

İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen 34 HO 3086 plakalı özel halk otobüsü sürücüsü şerit değiştirmek isterken, aynı yönde başka bir araca çarptı.

Yaşanılan kazanın ardından araç sürücüsü kaza tutanağı tutmak istedi. Bu durun karşısında tutanak tutmak istemeyen İETT şoförü, araç sürücüsünü ezmeye çalıştı. O anlar sürücünün telefon kamerasına anbean yansıdı. Araç sürücüsü tarafından polis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

 


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