Kadıköy'de Barış Manço heykelinin kolu kırıldı

Türk müziğinin unutulmaz ismi Barış Manço'nun Kadıköy Sanat Parkı'nın heykeli kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı.

Kadıköy'de Barış Manço heykelinin kolu kırıldı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.11.2024 - 16:11

Kadıköy'de Müjdat Gezen Sanat Merkezi ile Kadıköy Belediye Başkanlığının Ziverbey’deki Sanat Park'a diktiği Barış Manço heykelinin kolu kırıldı. 

Kadıköy Belediyesi, heykeli kıranların tespiti için güvenlik kameralarından durumu araştırıyor. 

Cumhuriyet'e konuşan Müjdat Gezen "Kolun onarımı için çalışmalara başladık" dedi.

Unutulmaz sanatçı Barış Manço’nun heykeli, Kadıköy’deki Sanat Parkı’nda yerini alalı henüz yaklaşık 2 hafta olmuştu. 


Etiketler: #Müjdat Gezen #Kadıköy Belediyesi

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