Kadıköy'de Barış Manço heykelinin kolu kırıldı
Türk müziğinin unutulmaz ismi Barış Manço'nun Kadıköy Sanat Parkı'nın heykeli kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı.
Kadıköy'de Müjdat Gezen Sanat Merkezi ile Kadıköy Belediye Başkanlığının Ziverbey’deki Sanat Park'a diktiği Barış Manço heykelinin kolu kırıldı.
Kadıköy Belediyesi, heykeli kıranların tespiti için güvenlik kameralarından durumu araştırıyor.
Cumhuriyet'e konuşan Müjdat Gezen "Kolun onarımı için çalışmalara başladık" dedi.
Unutulmaz sanatçı Barış Manço’nun heykeli, Kadıköy’deki Sanat Parkı’nda yerini alalı henüz yaklaşık 2 hafta olmuştu.
Etiketler: #Müjdat Gezen #Kadıköy Belediyesi
En Çok Okunan Haberler
-
- Ülkü Ocakları'ndan protesto: MHP'li başkandan tehdit!
- İki ünlü markanın balları sahte çıktı!
- Nasuh Mahruki'den ilk açıklama Cumhuriyet'e
- ‘Çalışanı yok, müdürü 90 bin lira maaş alıyor’
- Atatürk 'sticker'ına basan kişiyi uçarak dövdü
- 'Alnı secdeye düşenlerin iktidarında...'
- 9 sayfalık not bırakmışlar
- 'Üs bölgesi' kamera görüntüleri ortaya çıktı
- 'Sessiz katil' konusunda önemli uyarılar
- Yazarımız Meydan'dan, Acemoğlu'na 'Atatürk' yanıtı