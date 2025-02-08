Polislere bıçaklı saldırı soruşturmasında flaş gelişme!

Yayınlanma: 08.02.2025 - 12:35

Güncelleme: 08.02.2025 - 12:35

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde Bağcılar Caddesi'nde dün saat 12.00 sıralarında polislere bıçaklı saldırıda bulunuldu.

Edinilen bilgiye göre; bir şahıs meydanda park halindeki devriye polis aracını açarak içindeki polis memurlarına bıçakla saldırdı. Saldırıda F.İ. adlı kadın polis ve M.E.K. adlı polis yaralandı.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan polislerin hayati tehlikelerinin olmadığı aktarıldı.

Polis ekipleri ise, kaçan saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.