Polislere bıçaklı saldırı soruşturmasında flaş gelişme!

Bağcılar’da devriye aracı içerisindeki 2 polis memuruna bıçakla saldıran şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Polislere bıçaklı saldırı soruşturmasında flaş gelişme!
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İHA
Yayınlanma: 08.02.2025 - 12:35

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde Bağcılar Caddesi'nde dün saat 12.00 sıralarında polislere bıçaklı saldırıda bulunuldu.

Edinilen bilgiye göre; bir şahıs meydanda park halindeki devriye polis aracını açarak içindeki polis memurlarına bıçakla saldırdı. Saldırıda F.İ. adlı kadın polis ve M.E.K. adlı polis yaralandı.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan polislerin hayati tehlikelerinin olmadığı aktarıldı.

Polis ekipleri ise, kaçan saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.


Etiketler: #bağcılar #bıçaklı saldırı #polis #Saldırgan

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