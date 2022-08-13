Kadıköy'de öldürülen kadının yeğeni: 'Teyzem bize bu ilişkiyi artık yürütemediğini söylemişti'

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 18:02

Olay saat 00.00 sıralarında Kadıköy Osmanağa Mahallesi'ndeki kafede meydana geldi.

Edinilen bilgiye, Mihriban Arduç (63) kafeye gelen Hakan Asilkan (63) tarafından silahla vuruldu. Kadının yardımına çevredekiler koşarken, bir süredir birlikte yaşadığı belirtilen Hakan Asilkan olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mihriban Arduç, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan şüpheli Asilkan ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

"İLK ÖFKE ANINDA SİLAHA BAŞVURMUŞ"

Elif Mihriban Arduç'un cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Adli Tıp Kurumu önünde konuşan Elif Mihriban Arduç'un yeğeni Burak Taş, "Hem üzüntülüyüz hem de sinirliyiz. Hiçbir kadın böyle bir şeyi hak etmiyor. Teyzem yıllarca eşini el üstünde tuttu, hep değer verdi. Birkaç hafta önce bize ayrılmak istediğini, bu ilişkiyi artık yürütemediğini söylemişti. Cinayeti bunun için mi işledi bilmiyoruz. Zaten biz de olayı ajanslardan öğrendik, haberimiz yoktu. Yani ufak tefek kıskançlıkları elbette oluyordu ama başka sorunları olup olmadığını bilmiyorum. Sadece birkaç hafta önce teyzemin ayrılmak istediği, birlikte olmak istemediği konuşulmuştu. Sinirliyiz. Bir anda haber geliyor ve teyzemin vurularak öldüğünü öğreniyoruz. Nasıl bir bastırılmışlığı varsa ilk öfke anında silaha başvurmuş. Görüntüleri izledim. Karşılığını elbet bir şekilde bulmasını istiyoruz" dedi.