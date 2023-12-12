Deprem bölgesinde kamu borçları taksitlerinin ödeme süresi uzatıldı

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, deprem bölgesinde mücbir sebebin sürmesi nedeniyle kamu borçları taksitlerinin ödeme süresi yeniden belirlendi.

Reuters
Yayınlanma: 12.12.2023 - 09:52
Deprem bölgesinde kamu borçları taksitlerinin ödeme süresi uzatıldı
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Deprem bölgesinde mücbir sebebin sürmesi nedeniyle kamu borçları taksitlerinin ödeme süresi yeniden belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

Deprem kaynaklı olarak Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeriyle Gaziantep'in İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde ilan edilen mücbir sebebin sürmesi nedeniyle bu yerlerde kamuya olan borçların taksitlerinin ödeme süresi yeniden belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, söz konusu yerlerde alacaklı idarelere borçlu olanların ödemesi gereken taksitlerin birincisinin süresi, mücbir sebep halinin sona ereceği 30 Nisan 2024 tarihinden sonraki ayda, diğer taksitlerin süresi de bu ayı takip eden aylık dönemler halinde ve toplam 12 ayda ödenmek üzere uzatıldı.


Resmi Gazete deprem bölgesi Kamu borcu

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