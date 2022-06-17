Kadıköy’de denizde erkek cesedi bulundu
Kadıköy'de Karaköy-Eminönü iskelesi yakınındaki denizde erkek cesedi bulundu.
Kadıköy Rıhtım Karaköy-Eminönü İskelesi yakınında denizde hareketsiz halde bir kişiyi gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan aramaların ardından dalgıçlarca sudan çıkarılan ceset, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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