Kadıköy’de denizde erkek cesedi bulundu

Kadıköy'de Karaköy-Eminönü iskelesi yakınındaki denizde erkek cesedi bulundu.

AA
17 Haziran 2022 Cuma, 10:49
Kadıköy’de denizde erkek cesedi bulundu
Abone Ol google-news

Kadıköy Rıhtım Karaköy-Eminönü İskelesi yakınında denizde hareketsiz halde bir kişiyi gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan aramaların ardından dalgıçlarca sudan çıkarılan ceset, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


kadıköy ceset erkek Rıhtım Karaköy eminönü
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler