Kadıköy’de denize giren bir kişi boğuldu

Kadıköy Caddebostan plajında yüzmek için denize giren bir genç boğularak hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 28.07.2024 - 14:28
Kadıköy’de denize giren bir kişi boğuldu
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İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Caddebostan plajında geçtiğimiz gün akşam saatlerinde bir genç denizde boğuldu.

İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir genç yüzmek için denize girdi. Denizde bir süre yüzen genç gözden kayboldu.

Denizde kaybolan şahısın arkadaşları tarafından polis ve arama kurtarma ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizde kaybolan şahsı bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekipler tarafından yaklaşık 1 saat yapılan çalışmalar sonucunda denizde kaybolan şahısın cansız bedenine ulaşıldı. Karaya çıkarılan şahsın cesedi ambulans ekiplerine teslim edilerek morga kaldırıldı.


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