10 yaşındaki Celil, serinlemek için girdiği çayda boğuldu
Siirt’in Pervari ilçesinde serinlemek için Botan Çayı’na giren Celil Erten (10), boğuldu.
Belenoluk köyündeki Botan Çayı’nda saat 11.00 sıralarında serinlemek için çaya giren Celil Erten, akıntıya kapıldı.
Erten’in suda çırpındığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla bulunup, sudan çıkarılan Celil Erten’in yapılan kontrolünde, hayatını kaybettiği belirlendi.
Erten’in cansız bedeni, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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