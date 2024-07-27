10 yaşındaki Celil, serinlemek için girdiği çayda boğuldu

Siirt’in Pervari ilçesinde serinlemek için Botan Çayı’na giren Celil Erten (10), boğuldu.

DHA
Yayınlanma: 27.07.2024 - 15:41
10 yaşındaki Celil, serinlemek için girdiği çayda boğuldu
Abone Ol google-news

Belenoluk köyündeki Botan Çayı’nda saat 11.00 sıralarında serinlemek için çaya giren Celil Erten, akıntıya kapıldı.

Erten’in suda çırpındığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla bulunup, sudan çıkarılan Celil Erten’in yapılan kontrolünde, hayatını kaybettiği belirlendi.

Erten’in cansız bedeni, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


112 Acil haberleri akıntı haberleri

İlgili Haberler

Antalya'da yüzmek için denize giren uzman çavuş boğuldu

Antalya'da yüzmek için denize giren uzman çavuş boğuldu
Antalya'da serinlemek için denize giren turist boğuldu

Antalya'da serinlemek için denize giren turist boğuldu
Dicle Nehri'ne düşen 14 yaşındaki Habip boğuldu

Dicle Nehri'ne düşen 14 yaşındaki Habip boğuldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler