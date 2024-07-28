Kadıköy'de denize giren kişi boğuldu

Kadıköy'de denize giren 26 yaşındaki genç boğuldu.

AA
Yayınlanma: 28.07.2024 - 18:50
Kadıköy'de denize giren kişi boğuldu
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Caddebostan Sahil Yolu'ndaki halk plajında dün akşam denize giren Muhammed Peksoy'un (26) suda çırpındığını gören arkadaşı, durumu bölgede devriye görevi yapan polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve deniz polisine bağlı dalgıçlar ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar, Peksoy'u sudan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Muhammed Peksoy, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.


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