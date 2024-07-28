Şiddetli rüzgar etkili oluyor... Giresun'da denize girilmesi yasaklandı

Yayınlanma: 28.07.2024 - 14:50

Güncelleme: 28.07.2024 - 14:50

Giresun Valiliği, şiddetli rüzgar nedeniyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bugün rüzgar ve dalga yüksekliğinin artmasının beklendiği vurgulanarak, "Vatandaşlarımızın can güvenliği için ilimiz genelinde denize girilmemesi gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.