Malatya'da acı olay... Baba ve oğlu arasında çıkan kavgada kan aktı!
Malatya'da konteyner kentte yaşanan olayda, C.G. adlı kişi kendisine bıçakla saldıran oğlu Ö.G.'yi tüfekle sırtından vurarak yaraladı. Babanın gözaltına alındığı belirtildi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan MALET Konteyner kentte saat 20.45 sıralarında korkunç bir olay yaşandı.
İddiaya göre, C.G. ile oğlu Ö.G. (27) arasında aile içi bir konudan dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Ö.G. babasına bıçakla saldırırken, C.G. tüfekle ateş açarak oğlunu sırtından yaraladı.
BABA GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Ö.G. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Baba C.G.'nin gözaltına alındığı ve adreste inceleme yapan ekiplerin 2 adet tüfek bulduğu aktarıldı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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