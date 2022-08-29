Kadıköy'de gece kulübünde yüksekten düşen kadın ağır yaralandı

Kadıköy'de gece kulübünde eğlenen kadın, birinci kattan yola düşerek ağır yaralandı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 03:06
Kadıköy'de gece kulübünde yüksekten düşen kadın ağır yaralandı
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Olay, saat 01.00 sıralarında Caddebostan Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde bulunan gece kulübünde yaşandı. İddiaya göre, henüz ismi öğrenilemeyen kadın, eğlendiği sırada kulübün birinci katından yola düşerek yaralandı.

Yoldan geçenlerin görmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


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