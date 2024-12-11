Kadıköy’de Halk Eğitim Merkezi isyanı: 'Halkevleri halkındır, kapatılamaz'

Yayınlanma: 11.12.2024 - 17:00

Güncelleme: 11.12.2024 - 17:00

Kadıköylüler adına açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Ali Narin, "7'den 70'e tüm Kadıköylülerin hizmet aldığı halk eğitim merkezlerini rant yuvası haline getirmelerine izin vermeyeceğiz" dedi. İlçeden toplanan 1379 imza ise kaymakamlığa teslim edildi.

Ali Narin'in açıklaması şöyle:

"88 yıllık Halk Eğitim Merkezi 31.Mart 2023 Kadıköy Bahariye’de güçlendirme çalışması yapılacak bahanesi ile kapatıldı. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi kapanırken güçlendirme, binada 6 ayda biter dendi.. Geçici olarak Kızıltoprak İbrahim Öktemilkokulu ve Feneryolu Halk Eğitim binasında eğitimlere devam edilecek dendi.. Bu süreden önce Zemin bataklık ve ve öğrenciler için tehlike arz ediyor diye Kızıltoprak İbrahim Öktem ilkokulu kapatılmıştı. Ne yazık ki aynı bina şimdi halk eğitim merkezleri ve milli eğitim tarafından kullanıma açılmıştır. Demekki binalar sağlam. Yasalara uymadan istediğini kapatıp istediğini açarak milli eğitim yol alamaz. 18 aydır bu binaya ait hiçbir çalışma ortada yoktur. Burada ki halk eğitim kütüphanesi ne durumdadır? Kitapların akıbeti ne durumdadır. Yada 7 den 70’e 3500 yuttaşların eğitim aldığı halk eğitim merkezlerinden ne isteniyor? Erenköy zihnipaşa Halk eğitim merkezi 2.kapatılmak istenen nokta. Ve gerekçe yine aynı restorasyon. Yakın zamanda restore edilen bu bina neden tekrar restore edilme bahanesi ile kapatılıyor? Binlerce yurttaş Halk eğitim merkezlerinden eğitim alıyor ve engelli çocuklarımızyaşlılarımız bu noktalarda sosyal yaşam alanı buluyor. İlçemiz Kaymakam ve İlçe milli eğitim müdürünün Kadıköy halkının taleplerini önemseyip gerekli desteği vererek bu merkezlerin eğitim vermesi için mücadele vermeleri gerektiğine inanıyoruz. Kadıköy ün Kaymakamı Kadıköylülere kulaklarını kapatmamalıdır. Milli Eğitim müdürü duymazdan gelerek Kadıköy ü yönetmemelidir.

Bizler Kadıköy de yaşayanlar olarak devleti yönetenlerin bizleri dinlemesini istiyoruz.Sizler yarın kamu görevi yapmak üzere gidebilirsiniz. Bizler burada kalıp yaşayacağız. Kararlarınız bizleri dışlayamaz yok sayamaz. Bir kez daha Halk eğitim merkezlerini kapatmayın diyerek Erenköy'de yurttaşı verdiği 1379 imzayı sayın ilçe kaymakamına teslim ediyoruz.''