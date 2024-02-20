Küçükçekmece’de korkutan yangın!

Küçükçekmece'de 2 katlı evin birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir kişi dumandan etkilenirken alev alev yanan bina cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 13:10
Küçükçekmece’de korkutan yangın!
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Edinilen bilgiye göre, saat 12.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Flaman Caddesi’ndeki 2 katlı bir binanın ikinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Dumanı fark eden yurttaşlar evi boşaltırken ev sahibine kimse ulaşamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Ev sahibinin evde uyuduğunu söyleyen komşunun uyarmasıyla itfaiye, adamı kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen adam ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangını yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü. Dumandan etkilenen ev sahibinin tedavisi sürerken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yangının çıktığı ev ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.


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