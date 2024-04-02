Kadıköy’de lüks plazada yangın: Çalışanlar tahliye edildi

Kadıköy’de lüks bir plazada bulunan bilgisayar odasında yangın çıktı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, plazada çalışan tüm çalışanlar tahliye edildi.

İHA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 10:38
Kadıköy’de lüks plazada yangın: Çalışanlar tahliye edildi
Abone Ol google-news

Olay, Kadıköy Sahra-i Cedit Mahallesi, Batman sokak üzerinde saat 07.30 sıralarında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, birçok firmanın bürolarının bulunduğu lüks plazanın bilgisayar odasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyünce çalışanlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına aldı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri tedbir amaçlı plazada çalışan tüm çalışanları tahliye etti. 

Plazada çalışan Hüseyin Badıllı, "Boşaltıldı, plazada her şey normale dönüyor. İtfaiye müdahale etti. Allah’a çok şükür kimsede bir şey yok" dedi.


kadıköy haberleri Yangın haberleri Plaza haberleri

İlgili Haberler

TRT dizisinin setinde korkutan yangın!

TRT dizisinin setinde korkutan yangın!
Mersin'de TIR garajında yangın: 5 araç kullanılamaz hale geldi

Mersin'de TIR garajında yangın: 5 araç kullanılamaz hale geldi
Almanya'da kundaklama sonucu çıkan yangında ölenler için yürüyüş ve anma töreni düzenlendi

Almanya'da kundaklama sonucu çıkan yangında ölenler için yürüyüş ve anma töreni düzenlendi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Arap basını seçim sonuçlarını nasıl gördü? 'Tarihi hezimet...'

Arap basını seçim sonuçlarını nasıl gördü? 'Tarihi hezimet...'
Seçim sonuçlarına sevindiği için… Tuna Kiremitçi’nin TRT 2 ‘deki programı iptal edildi!

Seçim sonuçlarına sevindiği için… Tuna Kiremitçi’nin TRT 2 ‘deki programı iptal edildi!
Son Dakika: Erdoğan balkona çıktı: Yerel seçim sonrası ilk açıklama

Son Dakika: Erdoğan balkona çıktı: Yerel seçim sonrası ilk açıklama
‘Kızılcık Şerbeti’ ekibi Cannes yolcusu!

‘Kızılcık Şerbeti’ ekibi Cannes yolcusu!
CHP, İstanbul'da kaç belediye kazandı? CHP, İstanbul'da hangi belediyeleri kazandı?

CHP, İstanbul'da kaç belediye kazandı? CHP, İstanbul'da hangi belediyeleri kazandı?
Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Balık burcu yorumu
‘Seçimi kaybedeceğini anlayınca yakınlarını müdür yapmak istedi’

‘Seçimi kaybedeceğini anlayınca yakınlarını müdür yapmak istedi’
Türkiye Yerel Seçimleri dünya basınında! ‘Beklenmedik sonuç’

Türkiye Yerel Seçimleri dünya basınında! ‘Beklenmedik sonuç’