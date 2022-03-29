Kadıköy'de okul önlerinde denetim

29 Mart 2022 Salı, 16:15

Kadıköy'de okul önlerinde Çocuk Şube Müdürlüğü öncülüğünde, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, Kadıköy Şener Birsöz İlköğretim Okulu önünde kontrol noktası oluşturuldu.

Ekipler okul önünde ve çevresinde şüpheli gördükleri yayaları sorguladı. Okul içerisindeki servislerde yapılan denetimde, 2 servisin hostesinin sisteme kayıtlı olmadığı anlaşıldı. Servis sürücülerine 427 TL den toplamda 854 TL cezai işlem uygulandı.

