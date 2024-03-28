Kadıköy’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kadıköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklette bulunan 2 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 28.03.2024 - 09:32
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Caddebostan Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı üzerinde iddiaya göre, seyir halindeki Kerem Temur'un kulandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Serhat Başkan'ın kullandığı motosikletle çarpıştı. 

Çarpışmanın etkisiyle, motosiklet sürücüsü Serhat Başkan ve yanındaki Hakan Başkan yola savrularak yaralanırken, otomobil kaldırımdaki dubalara çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


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