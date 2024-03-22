Kadıköy’de özel halk otobüsü şoföründen 'biber gazlı' müdahale
Kadıköy’de kendisine vurmaya çalışan motosikletlilere özel halk otobüsü şoförü biber gazı sıktı. O anlar kameraya yansıdı.
Göztepe mevkii D-100 Karayolunda, dün 19.00 sıralarında trafikte tartışma yaşan motosikletiler özel halk otobüsü şoförüne vurmaya çalıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar motosikletten inerek özel halk otobüsü şoförüne vurmaya çalıştı.
Bunun üzerine otobüs şoförü motosikletlilere biber gazı ile karşılık verdi. Tartışma bir süre daha devam etti. Olay yerinde bulunan polis ekibinin uyarısı sonrası tartışmanın son bulmasıyla şahıslar yoluna devam etti.
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