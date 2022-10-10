Kadıköy'de patlama yaşanan binada inceleme sona erdi

10 Ekim 2022 Pazartesi, 03:55

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın üçüncü katında doğalgaz sızıntısından kaynaklandığı iddia edilen patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından binada yangın çıktı, alevlerin çevredeki 3 binaya da sıçradığı aktarıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı.

Yaşananların ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunu belirtirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu patlamanın ve yangının doğalgaz kaynaklı olmadığını açıkladı. Öte yandan patlamanın ardından terör şüphesinin de araştırıldığı iddia edildi.

İGDAŞ'TAN AÇIKLAMA

İGDAŞ tarafından yapılan açıklamada “Patlama olan dairede doğalgaz bağlantısı yoktur. Kamuoyunun bilgisine” denildi.

İNCELEME SONA ERDİ

Yaşanan patlama ve yangınla ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması 5 saat sonra sona erdi.

İnceleme sırasında sokakta güvenlik önlemi alan polisler, çalışmaların ardından evlerine girmek için bekleyen vatandaşlara izin verdi. Çevre binalarda çalışmaları izleyen vatandaşlar da evlerine gitti.

Olay yerine gelen savcı da incelemelerde bulundu.

Polis ekiplerinin sokakta güvenlik önlemleri devam ederken patlama ve yangının çıkış sebebinin gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.