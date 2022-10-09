Son Dakika: Kadıköy'de binada patlama
Son dakika gelişmesi... İstanbul Kadıköy’de, bir binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi.
Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta bir binada patlama meydana geldi. Çıkan yangın sonrası yükselen alevler yandaki iki binaya da sıçradı.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken yanan binadan 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; itfaiye ekiplerinin ilk değerlendirmeleri sonucu yangının doğalgaz patlaması sonrasında çıktığı üzerinde duruluyor.
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