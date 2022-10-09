Son Dakika: Kadıköy'de binada patlama

09 Ekim 2022 Pazar, 19:32

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta bir binada patlama meydana geldi. Çıkan yangın sonrası yükselen alevler yandaki iki binaya da sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken yanan binadan 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre; itfaiye ekiplerinin ilk değerlendirmeleri sonucu yangının doğalgaz patlaması sonrasında çıktığı üzerinde duruluyor.

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