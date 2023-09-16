Kadıköy’de polise direnen sürücü gözaltına alındı

Kadıköy’de sahil yolu üzerinde seyreden iki otomobil sürücüsünün arasında başlayan yol verme tartışması, büyüyerek aracın arka camını kırmaya kadar vardı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücüyü polis, kontrol cihazına üflemediği için gözaltına aldı.

İHA
Yayınlanma: 16.09.2023 - 07:50
Kadıköy’de polise direnen sürücü gözaltına alındı
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Caddebostan üzerinde, saat 03.00 sıralarında 34 FGG 025 plakalı otomobil sürücüsü Aydın Kaya ile 34 SV 6058 plakalı otomobil sürücüsü Can Akşahin yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede alevlenmesi üzerine otomobillerini sağa çeken sürücüler birbiriyle yüz yüze tartışmaya başladı.



Aydın Kaya’nın iddiasına göre, Can Akşahin ile tartışırken trafik ışıklarında tanımadığı kişilerin otomobiline saldırması sonucu otomobilinin arka camı kırıldı.

Can Akşahin ise avukat olduğunu belirterek Kaya’nın yolda kontrolsüzce seyrettiğini ve kız arkadaşı yanında olmasına rağmen küfürler savurduğunu savundu.

GÖZALTINA ALINDI

Aydın Kaya polisin alkol testi için uzattığı kontrol cihazına üflememesi ve kendinin mağdur olduğunu tekrar tekrar dile getirmesi sonucu polis Aydın Kaya’yı gözaltına aldı. Bostancı polis karakoluna götürülen Kaya hakkında yasal işlem başlatıldı.


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