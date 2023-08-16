Kadıköy’de taksilere denetim: 13 şoföre ceza yağdı
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Sivil Trafik ekipleri tarafından taksilere denetim yapıldı. Denetimde çok sayıda taksi şoförüne emniyet kemeri takmadığı için idari para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri taksilere yönelik denetim yaptı.
Sivil trafik ekiplerinin Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde yaptığı denetimlerde, durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ile sürücülerin ehliyetleir kontrol edildi.
13 taksi şoförüne emniyet kemeri takmadığı için toplamda 5 bin 668 TL idari para cezası uygulandı.
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