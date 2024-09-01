Kadıköylüler Kalamış Sahili için ayakta!: Betonlaşmasına izin vermeyeceğiz

Yayınlanma: 01.09.2024 - 14:36

Güncelleme: 01.09.2024 - 14:36

İstanbul Kadıköy'deki Kalamış Sahili'nin halka açık sahil olmaktan çıkarılarak marina haline getirilmesine Kadıköylüler tepki gösterdi.

Süreyya Operası önünde toplanan Kadıköy halkı ve STK‘lar, “Kalamış sahilinde inşaata izin vermeyeceğiz, sahil ve yeşil alan halkındır” diye slogan attı. CHP Kadıköy İlçe Örgütü’nün düzenlediği eyleme çok sayıda STK ile yurttaşlar katıldı.

''HEPİMİZİN ORTAK DEĞERİ''

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, sahile ne pahasına olursa olsun sahip çıkacaklarını söylerken şöyle konuştu:

“Bugün, hepimizin ortak değeri olan Kalamış Sahili için toplandık. Kadıköy’ümüzün incisi, İstanbulluların huzurla nefes aldığı, denizle buluştuğu Kalamış Sahili, yıllardır halkımıza ait bir alan olarak hizmet vermektedir. Ne yazık ki, son dönemde bu kıymetli sahilin kamusal niteliğini tehdit eden çeşitli girişimlerle karşı karşıyayız.

Kalamış Sahili, yalnızca Kadıköylülerin değil, tüm İstanbulluların nefes aldığı bir alan olarak kalmalıdır. Bu sahil, betonlaşmaya ve ranta kurban edilmemelidir. Bizler, Kadıköy’ün kimliğini ve doğasını koruma konusunda kararlıyız. Halkın sahilini, parkını ve yeşil alanını korumak hepimizin görevidir.

Bu bağlamda, buradan yetkililere sesleniyoruz: Kalamış Sahili’ne yönelik her türlü yapılaşma ve özelleştirme girişiminden derhal vazgeçilmelidir. Bu alan, halkın kullanımına açık, yeşil ve doğa dostu bir şekilde korunmalıdır.

Kadıköy’ün tarihi ve kültürel mirası, halkın yararına olacak şekilde yaşatılmalıdır.

''BETONLAŞMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ''

CHP Kadıköy olarak, vatandaşlarımızın taleplerine ve ihtiyaçlarına kulak veriyoruz. Halkımızın sesine ses katmaya, hakkını savunmaya ve Kadıköy’ün geleceğini hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Kalamış Sahili’nin betonlaşmasına izin vermeyeceğiz; burası halkındır, halkın kalacaktır!