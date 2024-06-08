Kadıköy halkı 'Betonlaşmaya hayır' dedi: 'Kalamış Sahili halkındır!'

Yayınlanma: 08.06.2024 - 22:35

Güncelleme: 08.06.2024 - 23:32

İstanbul Kadıköy’de bugün bir araya gelen yurttaşlar, iktidarın rant politikalarına tepki göstererek “betonlaşmaya hayır” dedi.

Kalamış Atatürk Parkı'nda yapılan eylem basın açıklamasıyla son bulurken, “Kalamış sahili halkındır, betonlaşmaya hayır” sloganları atıldı.

CHP Kadıköy Örgütü'nün çağrısı ile toplanan yurttaşlar AKP’yi kınadı.

"TALANA, YAĞMAYA YÜKSEK SESLE İTİRAZ EDİYORUZ!"

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin şu açıklamayı yaptı:

Kıymetli Kadıköylüler, değerli basın emekçileri. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Fenerbahçe-Kalamış'tayız. Burası İstanbul'un en güzel noktalarından biri. Kadıköylüler ve Kadıköy'e farklı bölgelerden gelen yurttaşların gerçekten de "bir tatlı huzur almaya geldikleri" yer.

Denizi, parkı, ağaçları her şeyiyle Kadıköy'ün huzur noktası. Fakat bu güzellik yıllardır açgözlü rant odaklarının ellerini ovuşturmasına sebep oluyor. Yıllardır süren, yılan hikayesine dönen liman özelleştirme süreci devam ediyor. Erdoğan ve AKP iktidarı ilk olarak 2011 yılında limanın özelleştirmesine karar vermişti.

10 Kasım 2017'de "Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı Koruma Amaçlı İmar Planı" Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bu planla Kalamış bölgesinde özelleştirilecek alan, yaklaşık 480 bin metrekareye çıkarılmıştı.

Bu süreçte biz Cumhuriyet Halk Partililer, yaşam ve çevre savunucuları, dayanışmalar ve tüm duyarlı Kadıköylülerle limanın rant ve talana açılmaması için her türlü mücadeleyi sergiledik.

ÇED raporu dahi olmayan bu plan "Kadıköy'ün felaketi olacak dedik", karşı çıktık. “Burası doğal ve arkeolojik sit alanı özellikleri de taşıdığı için yapılaşma sınırlı olmalı gerek” dedik. Her türlü hukuki olanağı zorladık.

Mahkemeler reddettikçe biz dava açtık. Eylemler yaptık, basın açıklamaları düzenledik. Uzayan süreç sonrası ilk ihale 19 Ekim 2021’de yapıldı ve ihaleyi Koç Grubu kazandı. Liman 2.5 Milyar TL bedelle 40 yıl işletilecekti. Rekabet Kurulu 21 Ekim’de sonucu onayladı. Ancak Ocak 2022’de Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesinin Cumhurbaşkanı kararı ile iptal edildiği duyuruldu.

Son olarak 32 Kadıköylü vatandaş bireysel başvuru hakkı kapsamında Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Fakat 31 Mart'ta yerel seçimlerini kaybeden ve Türkiye genelinde 2. parti konumuna düşen AKP’nin iktidara vedası yaklaştıkça rant arzusu da bir o kadar canlandı.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in talimatıyla, Kalamış Yat Limanı bir kez daha ihaleye çıkarıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) konuya ilişkin ilanı, 15 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecekti. Bu kapsamda düzenlenecek ihale için geçici teminat bedeli 120 milyon lira, ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli 150 bin lira ve son teklif verme tarihi 29 Mayıs olarak belirlendi.

İlanı incelediğimizde; genişleyerek özelleştirilecek olan limanın etrafındaki parklar, yeşil alanlar, yürüyüş ve bisiklet yollarının bulunduğu bölgede yeni inşaat alanı açılacak ve 100 bin metrekarelik bir alan artışı söz konusu olacak. 4 kat artışla limanda 200'e yakın yat daha fazla olacak, vatandaşın sahille bağlantısı kesilecek. Bu plan halka açık kıyıların, yeşil alanların yağmalanmasıdır!

Biz Kadıköylülerin ihtiyacı; sahil alanında yeni yapılaşma, liman kapasitesinin 4 kat artması değil! Biz Kadıköylülerin ihtiyacı; parkın, denizin ve manzaranın tadını çıkarmak, ağaçların altında sohbet etmek, çocuklarımızla ve hayvanlarla eğlenmek, piknik yapmak, kitap okumak, müzik dinlemek, sinema izlemek, spor yapmaktır! Kıyıları halka kapatarak, vatandaşlarımızı denizden ve doğadan mahrum bırakmazsınız!

Biz Kadıköylüler; daha fazla yeşil alan talep ediyoruz!

Biz Kadıköylüler; deprem toplanma alanları talep ediyoruz!

Biz Kadıköylüler; yeşil alanlardan, kıyılardan ellerinizi çekmenizi istiyoruz!

Biz Kadıköylüler; şantiye pisliği, deniz ve çevre kirliliği, trafik ve nüfus artışı istemiyoruz!

Biz Kadıköylüler; tarihi dokunun ve kentin hafızası olan kıyı siluetinin bozulmasına karşı çıkıyoruz!

Biz Kadıköylüler; Kalamış'ta betonlaşmaya, talana, yağmaya yüksek sesle itiraz ediyoruz!

“İstanbul gerçekten müstesna bir şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hâlâ da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum" diyen Erdoğan’a ve rant odaklarına buradan sesleniyoruz. Elinizi Kalamış'tan çekin! Yeşil alanları katletmekten vazgeçin! Ufukta iktidarınızı kaybedeceğinizi gördüğünüzü, yaşadığınız korkuyu ve giderken son bir yağma yapma telaşınızı farkındayız. Fakat başaramayacaksınız! Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy İlçe Örgütü hep burada, karşınızda olacak! Denizine, toprağına, yeşil alanına sahip çıkan Kadıköylüler burada olacak! Bizler burada oldukça amacınıza ulaşamayacaksınız!

Bu kent dayanışmasını ve örgütlü mücadelemizi aşamayacaksınız! Bizler kentimize, doğamıza, kültürümüze sahip çıkmaya devam edeceğiz! Her zaman olduğu gibi Kalamış'a, Söğütlüçeşme'ye, Haydarpaşa'ya sahip çıkacağız; İstanbul'un felaket projesi Kanal İstanbul'a ve tüm rant projelerine karşı çıkacağız! Buradan tekrar haykırıyoruz; Fenerbahçe-Kalamış sahilleri halkındır; satılamaz, özelleştirilemez!