Kadıköylülerin Fikirtepe isyanı: 'Parsel parsel satmak istiyorlar!'

Yayınlanma: 13.07.2024 - 16:54

Güncelleme: 13.07.2024 - 17:14

Kadıköylüler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Fikirtepe'de satışa çıkarılan 13.000 metrekare yeşil alan ve sosyal donatının halkın kullanımına bırakılması için eylem yaptı.

CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı'nın destek verdiği protestoya Kadıköy STK’ları ile Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı da katıldı.

Kalabalık, “Fikirtepe’yi peşkeş çektirmeyeceğiz” sloganı attı.

"BİZ KADIKÖYLÜLERİ ARTIK DUYUN!"

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, Bakan Murat Kurum’u eleştirirken grup adına şu açıklamayı yaptı:

“Değerli Kadıköylüler, kıymetli basın emekçileri. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bugün burada 17 yıldır kentsel dönüşüm süreci devam eden Fikirtepe Mahallesindeyiz.

Kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor ama bu kentsel dönüşüm, bir yağma ve talan zincirine dönüştü.

Aileler bu süreçte dağıldı, Fikirtepe’de yaşayanlar mahalle kültürünü yitirdi. Dostluklar, arkadaşlıklar, komşuluk ilişkileri yok oldu. Anlaşma yapılan firmaların bir kısmı toprak sahiplerine dolandırdı.

Yaşanan bu sürece, devleti yöneten bürokrasi seyirci kaldı. Burada 1.350.000’lık alanda kentsel dönüşüm tamamlanırsa 35 bin yeni konut ve 2,500 yeni ticari alan oluşacak. 60 adada inşaatı devam eden Donatı Alanları oluşturma çalışmaları yapıldı. 2022 Nisan ayı başında TOKİ projenin 2 yıl içinde biteceğini söyledi fakat süreç hala devam ediyor, vatandaş mağdur.

Bunların haricinde burada oluşturdukları beton bloklar yetmezmiş gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 9-10-11 Temmuz tarihlerinde Fikirtepede;

3471 ada 1 parsel 2150 metrekare,

3465 ada 2 parsel 6488 metrekare,

3410 ada 2 parsel 4118 metrekare alanı satışa çıkardı.

Başka ilçelerde Donatı Alanları ilçe belediyelerine verilirken burada yapılan uygulamada bu alanlar belediyemize verilmiyor. Kadıköy ilçesi her zaman Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından cezalandırılıyor.

Bu arazileri satamazsınız!

Bu alanlar; Kadıköylü yurttaşlarımızın parkları, okulları, kültür merkezleri, ibadet alanlarıdır. Fikirtepelilerin ihtiyacı daha fazla betonlaşma değil daha çok yeşil alandır, deprem toplanma alanlarıdır!

Önümüzde çok ciddi bir deprem tehdidi varken yurttaşlarımızı betonların arasına hapsetmek akıl karı değildir.

Bizler Fikirtepe’de daha fazla bina istemiyoruz!

Biz Kadıköylüleri artık duyun!

Sayın Murat Kurum bizleri duyun! Ustalık eseriniz ortada. Fikirtepe bir tarafı lüks rezidanslar diğer tarafı yıkılmaya yüz tutmuş gecekondulardan oluşuyor. Fikirtepe resmen, arafta bırakılmış bir mahalle görüntüsünde!

Rant ihtiyacınız doymadı mı?

Vatandaşları daha fazla mağdur etmekten vazgeçin!

Fikirtepe Mağdurlarına kulaklarınızı kapatmak isteseniz de onlar buradalar. Onların sesini duyun! Fikirtepeliler evlerinden oldular, haklarını alamadılar ve mağdurlar! Sizler yeni satışa çıkarılacak alanlarla, yeni rant olanakları yaratmak ve daha vatandaşın yine hakkını; yaşam alanlarını gasp etmek niyetindesiniz.

Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak; daha önce olduğu gibi yine burada sizin karşınızda olacağız.

Fikirtepe’de arazi satışına izin vermeyeceğiz.

Süreçleri sonuna kadar takip edeceğiz.

Buradan tekrar haykırıyoruz; vatandaşların ve belediyemizin arazilerini satamazsınız!

Buna izin vermeyeceğiz!”