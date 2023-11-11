Kadın bazanın altında ölü bulunmuştu... Kan donduran olayda yeni gelişme!

Çankırı'da bir kadının kaybolduktan 3 gün sonra evindeki bazanın altında ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan eşi ve oğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA
Yayınlanma: 11.11.2023 - 10:34
Kadın bazanın altında ölü bulunmuştu... Kan donduran olayda yeni gelişme!
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Çankırı'da, Ayşe D.'nin (48) kaybolduktan 3 gün sonra evindeki bazanın altında ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan eşi T.D. ile oğlu E.D.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salındı.

NE OLMUŞTU?

Fatih Mahallesi Yapraklı Bulvarı'nda yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Ayşe D.'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, ihbar üzerine 8 Kasım'da evde yapılan aramada kadın, bazanın altında ölü bulunmuştu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden kadının kızı E.N.D. ile kızının erkek arkadaşı M.E.K. dün tutuklanmıştı.


Çankırı Kadın baza gözaltı

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