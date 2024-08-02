Kadın cinayeti! Birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu vahşice katletti

Antalya'da birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu öldüren erkek tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 16:10
Kadın cinayeti! Birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu vahşice katletti
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Antalya'da sevgilisi Aynur Çilli'yi ormanda başına keser ve taşla vurarak, cinayete şahit olan oğlu Bulutcan Çilli'yi de boğarak öldüren ve gözaltına alınan Mehmet Altın'ın  jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Mehmet Altın, adliyedeki işlemlerinin ardından uyarıcı ya da uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığının tespiti amacıyla Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı'na getirildi.

Zanlı Altın, numune alınmasının ardından jandarma ekiplerince cezaevine götürüldü.

Öldürülen Aynur Çilli ve oğlu Buluthan Çilli'nin de Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Yakınlarınca alınan cenazelerin yarın Edirne'de toprağa verileceği öğrenildi.

Antalya'da dün Aynur Çilli keserle kafasına vurularak, oğlu Bulutcan Çilli de el, ayak ve boynundan bağlanıp iple boğularak öldürülmüştü. Cinayet zanlısı Mehmet Altın kısa süre içerisinde jandarma tarafından yakalanmış ve cinayeti itiraf etmişti.


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