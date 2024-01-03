Kadın cinayetinde mahkemeden kritik karar: 'Resmi nikâh yoksa sadakat aranmaz'

Yayınlanma: 03.01.2024 - 09:34

Güncelleme: 03.01.2024 - 09:34

Hürriyet’te yer alan habere göre, Asilkan savunmalarında, maktulün 2006 yılından bu yana ‘resmi nikâhsız’ şekilde yaşadığını ancak son dönemlerde aşçı Fatih Ç. ile ilişki yaşadığından şüphelenmeye başladığını anlatarak, “Elif ile Fatih’ten şüphelenmeye başladım. Olay günü, Elif’e Fatih’i sordum. Elif bana ‘Sen bana karışamazsın, sen kendine başkasını bul, ben kendime başka birini bulacağım’ dedi. Onur kırıcı ve erkekliğimi zedeleyen beni küçük düşüren laflar etti. Tabancayı çıkararak ani bir krizle ne yaptığımı bilmeden Elif’e doğru ateş ettim” dedi.

Mahkeme sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, iyi hal ve haksız tahrik hükümlerini uygulamadı. Mahkeme gerekçeli kararında, sanık ile maktulün ‘resmi nikâh’ olmaksızın uzun yıllardır birlikte yaşadığı ve karı koca hayatı sürdüğüne dikkati çekti.