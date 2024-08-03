Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temmuz ayı verisini paylaştı: 23 kadın cinayeti, 23 şüpheli kadın ölümü

Yayınlanma: 03.08.2024 - 12:26

Güncelleme: 03.08.2024 - 12:26

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu '2024 Temmuz Veri Raporu' nu açıkladı. Rapora göre 2024 Temmuz ayında 23 kadın cinayeti, 23 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti.

Öldürülen 23 kadından 4’ü boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile, 1’i annelerinin boşanmak istemesi bahanesiyle öldürüldü.

Raporda şu ifadeler kullanıldı:

"Bu ay 23 kadın cinayeti işlenmiş, 23 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulunmuştur. Öldürülen 23 kadından 4’ü boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile, 1’i annelerinin boşanmak istemesi bahanesiyle öldürüldü. 18’inin ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi. 18 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor."