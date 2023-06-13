Yayınlanma: 13.06.2023 - 16:56

Güncelleme: 13.06.2023 - 17:18

Kadına yönelik erkek şiddeti devam ediyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde aile sağlığı merkezinde (ASM) görevli kadın doktor, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından öldürüldü. Fail daha sonra intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Küçükhasbahçe Mahallesi'nde bulunan 5 No'lu Damlataş Aile Sağlık Merkezi'ne gelen ve ismi henüz öğrenilemeyen fail, boşanma aşamasında olduğu doktor Melek Bağce ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Melek Bağce'yi bıçaklayan fail, daha sonra yanındaki silahla intihar etti.

İhbar üzerine merkeze çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Melek Bağce ve fail erkeğin öldüğü belirlendi.

SES'TEN AÇIKLAMA!

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi de, Melek Bağce'nin öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Alanya 5 nolu Damlataş ASM'de görevli Dr. Melek Bağce boşanma aşamasındaki eşi tarafından vahşice öldürüldü. Başta arkadaşımızın ailesine, mesai arkadaşlarına ve tüm sağlık emekçilerine baş sağlığı diliyoruz."