Kadın hemşire boğazı kesilmiş halde bulundu
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 27 yaşındaki hemşire Dicle Naz, kendisinden haber alamayan arkadaşlarının, kendisinin evine gitmesi üzerine boğazı kesik halde ölü bulundu.
Adapazarı Korucuk Mahallesi, 1714 Ada’da meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Dicle Naz isimli hemşireden bir süredir haber alamayan iş arkadaşları evine gitti.
Kapının açılmaması sonrasında durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan ekipler, Naz’ı yerde buldu. Ekipler, yaptıkları ilk incelmede hemşirenin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Yapılan incelemeler neticesinde hayatını kaybeden hemşirenin elinde kesici alet olduğunu tespit eden ekipler, konuya ilişkin inceleme başlattı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılan otopsi sonrasında netlik kazanacak.
Öte yandan, boğazı kesik halde ölü bulunan 27 yaşındaki Dicle Naz isimli hemşirenin Korucuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri bölümünde görevli olduğu öğrenildi.
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