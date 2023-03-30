Otel odasında şüpheli ölüm: Küvette cansız bedeni bulundu
Samsun'da bir kişi kaldığı otel odasındaki küvetin içerisinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'un Atakum ilçesindeki bir otelde Sinop'ta ticari taksiyle oğlu ve oğlunun arkadaşıyla birlikte gezmek için Samsun'a gelen Barış K. (42) otelin küvetinin içerisinde oğlu tarafından hareketsiz halde bulundu.
Barış K., 16 yaşındaki oğlu Y.Ç.K. ve oğlunun arkadaşı H.İ.B. (19) tarafından küvetin içinden çıkartıldı. Olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Otele polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Barış K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Şahsın içki ile birlikte uyuşturucu özelliği bulunan hap içtiği öğrenildi. Olay yerine giden Halk sağlığı uzmanı doktor, Barış K.'nin ölümünü şüpheli buldu. Şahsın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
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