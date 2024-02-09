Kadın katilinden pişkin savunma: 'Kıskandığı' için öldürmüş

Yayınlanma: 09.02.2024 - 13:22

Güncelleme: 09.02.2024 - 13:24

Editör notu: Cinayet faili erkeğin fotoğrafı ve ismi, haberi servis eden Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından gizlenmiştir.

Çavdır ilçesinde 'kasten yaralama' suçundan sabıkalı Tarık Y., dün sabah saatlerinde geçen yıl boşandığı iki çocuğunun annesi Özlem Şımarık'ın kaldığı Çavdır- Antalya kara yolu kenarındaki apart daireye geldi.

Tarık Y., çıkan tartışmanın ardından av tüfeğiyle ateş edip, Şımarık'ı ağır yaraladı. Çavdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şımarık, kurtarılamadı.

DENİZLİ'DE YAKALANDI

Kaçmaya çalışırken Denizli'nin Çameli ilçesinde yakalanıp, Gölhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Tarık Y., ilk ifadesinde; Özlem Şımarık'ın içkili mekanlarda çalışmasını istemediğini, kıskandığını, bu yüzden zaman zaman tartıştıklarını söyledi.

Olay günü de bu konuyu görüşmek için eski eşinin yanına gittiğini söyleyen Tarık Y. "Ayrılsak da çocuklarımın annesinin içkili mekanlarda çalışmasını istemiyordum" dedi.

Bu nedenle aralarında tartışma çıktığını, sinirine hakim olamadığını öne süren Tarık Y., araçtaki av tüfeğini alarak Özlem Şımarık'ı öldürdüğünü söyledi.

Tarık Y. ile kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.