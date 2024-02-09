Kadın katilinden pişkin savunma: 'Kıskandığı' için öldürmüş

Burdur'un Çavdır ilçesinde boşandığı Özlem Şımarık'ı (28) kaldığı apart dairede av tüfeği ile vurup öldüren Tarık Y. (45), ifadesinde ayrılsalar da eski eşini kıskandığını söyleyerek "Çocuklarımın annesinin içkili mekanlarda çalışmasını istemiyordum" dedi.

DHA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 13:22
Kadın katilinden pişkin savunma: 'Kıskandığı' için öldürmüş
Abone Ol google-news

Editör notu: Cinayet faili erkeğin fotoğrafı ve ismi, haberi servis eden Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından gizlenmiştir.

Çavdır ilçesinde 'kasten yaralama' suçundan sabıkalı Tarık Y., dün sabah saatlerinde geçen yıl boşandığı iki çocuğunun annesi Özlem Şımarık'ın kaldığı Çavdır- Antalya kara yolu kenarındaki apart daireye geldi.

Tarık Y., çıkan tartışmanın ardından av tüfeğiyle ateş edip, Şımarık'ı ağır yaraladı. Çavdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şımarık, kurtarılamadı.

DENİZLİ'DE YAKALANDI

Kaçmaya çalışırken Denizli'nin Çameli ilçesinde yakalanıp, Gölhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Tarık Y., ilk ifadesinde; Özlem Şımarık'ın içkili mekanlarda çalışmasını istemediğini, kıskandığını, bu yüzden zaman zaman tartıştıklarını söyledi.

Olay günü de bu konuyu görüşmek için eski eşinin yanına gittiğini söyleyen Tarık Y. "Ayrılsak da çocuklarımın annesinin içkili mekanlarda çalışmasını istemiyordum" dedi.

Bu nedenle aralarında tartışma çıktığını, sinirine hakim olamadığını öne süren Tarık Y., araçtaki av tüfeğini alarak Özlem Şımarık'ı öldürdüğünü söyledi.

Tarık Y. ile kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


İlgili Haberler

Burdur’da kaçakçılık operasyonu: 2 şahıs tutuklandı

Burdur’da kaçakçılık operasyonu: 2 şahıs tutuklandı
Burdur'da üç otomobil birbirine girdi... 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı!

Burdur'da üç otomobil birbirine girdi... 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı!
Burdur'da feci olay: Servis minibüsü 2 kez üzerinden geçti, 18 günlük yaşam savaşını kaybetti

Burdur'da feci olay: Servis minibüsü 2 kez üzerinden geçti, 18 günlük yaşam savaşını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Soylu’ya gol atan karar

Soylu’ya gol atan karar
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!

Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!
Son dakika... Erdoğan açıkladı: Emekli maaşlarındaki artış belli oldu

Son dakika... Erdoğan açıkladı: Emekli maaşlarındaki artış belli oldu
Galatasaray’da sakatlık krizi: Oyuna devam edemediler!

Galatasaray’da sakatlık krizi: Oyuna devam edemediler!
'Çadırda yaşamıyorlar' açıklaması gelmişti... Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş Valiliği'ni yalanladı

'Çadırda yaşamıyorlar' açıklaması gelmişti... Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş Valiliği'ni yalanladı
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
Türkiye’deki Epstein yalısı

Türkiye’deki Epstein yalısı
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
Son Dakika... MSB acı haberi duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 9 asker şehit oldu

Son Dakika... MSB acı haberi duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 9 asker şehit oldu
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
Milyoner varis, servetini dağıtacak 50 kişi arıyor... 'Yaklaşık 700 milyon TL'

Milyoner varis, servetini dağıtacak 50 kişi arıyor... 'Yaklaşık 700 milyon TL'
TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!

TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!