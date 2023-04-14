Yüzünde çorapla market soyan eli bıçaklı soyguncu serbest bırakıldı

Yayınlanma: 14.04.2023 - 15:21

Güncelleme: 14.04.2023 - 15:21

Çiftlikköy Mahallesi’nde, şüpheli bir şahıs akşam saatlerinde yüzüne çorap geçirerek bir zincir markete girdi. Hemen kasaların bulunduğu yere giden şüpheli, elindeki bıçak ile çalışanları tehdit edip kasada bulunan tüm paraları poşete koydurarak, bölgeden kaçtı.

28 AYRI İŞYERİ VE EVİN GÜVENLIK KAMERASI İNCELENDİ

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 28 ayrı işyeri ve evin güvenlik kameralarını inceledi.

KOŞARKEN KIYAFETLERINI DEĞIŞTIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin olaydan 6 saat önce olay yerine geldiği ve çevrede gözetleme yaptığı tespit edildi.

Bıçaklı soygun yaptıktan sonra koştuğu esnada üzerinde bulunan kıyafetleri değiştirdiği ve oradan da minibüse binen şahsın Tavşanlı ilçesine gittiği ve adının A.C. olduğu belirlendi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli A.C., adresine yapılan operasyonda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen A.C. sorgusunda soygunu yaptığını itiraf etti. Zanlı, Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte adliyeye sevk edildi.

Zanlı savcılık tarafından tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.