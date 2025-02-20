Kadın sürücünün aracına saldırmıştı: Tutuklandı!

İstanbul Başakşehir’de önünü kestiği kadın sürücünün aracına saldırarak aynasını kıran maganda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadın sürücünün aracına saldırmıştı: Tutuklandı!
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İHA
Yayınlanma: 20.02.2025 - 14:36

Başakşehir’de 17 Şubat günü meydana gelen olayda, Kuzey Marmara Otoyolu’nda yol verme meselesi nedeniyle trafikte iki sürücü tartışmıştı.

Tartışmanın ardından sürücülerden biri diğerinin önünü keserek araca saldırmıştı.

Kadın sürücünün aracının kaputuna ve camlarına vurup daha sonra aynayı kıran magandanın o halleri cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Polis ekiplerince yakalanan Serkan Z. isimli şüpheli "mala zarar verme", "tehdit" ve "hakaret" suçundan sevk edildiği adli makamlar tarafından serbest bırakılmıştı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz üzerine Serkan Z. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Başakşehir #sürücü #tartışma

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